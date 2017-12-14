СГБ: 16 террористов были уничтожены при попытке оказать вооруженное сопротивление

2017-12-14 17:40 | www.apa.az | 4

«За последние годы в результате проведенных Службой Государственной Безопасности (СГБ) оперативно-розыскных мероприятий были арестованы и осуждены 86 членов террористических организаций и вооруженных группировок, которые действовали за пределами Азербайджанской Республики».

На запрос АПА о результатах мероприятий, направленных на борьбу с терроризмом, в отделе по общественным связям СГБ сообщили, что 16 террористов были уничтожены при попытке оказать вооруженное сопротивление.

На основе собранных в СГБ материалов суд принял решение о лишении 258 человек гражданства Азербайджанской Республики.