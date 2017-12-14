В Гяндже обнаружен неразорвавшийся артиллерийский снаряд

2017-12-14 17:51 | www.apa.az | 4

Из Центра управления при кризисных ситуациях МЧС в Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) поступила информация об обнаружении артиллерийского снаряда по адресу: город Гянджа, Низаминский район, ул. Рюзгара Гасымова, тупик 2.

Как сообщили АПА в ANAMA, на место находки была направлена специальная мобильная группа агентства.

Специалистами агентства был проведен осмотр территории Управления электроэнергии, в результате неотложных оперативно-розыскных мер был обнаружен и обезврежен 130-миллиметровый снаряд (S-482). Снаряд был отправлен в утилизационный центр агентства.

Операция финансировалась правительством Великобритании.