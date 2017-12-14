Праздничные покупки со Smilecard!

2017-12-14 17:34 | www.oxu.az | 6

С приближением праздника люди спешат совершать покупки. Если есть Smilecard, то и шоппинг будет комфортней. Оплатить покупки такситной картой Smilecard можно везде – в магазинах одежды, бытовой техники, маркетах. Уникальная карта Smilecard принимается к оплате везде, что позволяет не искать партнерские пункты.

Сумма, потраченная клиентом в любой точке мира при использовании карты (путем снятия наличных денежных средств, оплат через интернет, безналичных расчетов) автоматически распределяется на 6 или 12 месяцев, формируя при этом платежный график. Банковская комиссия составит 6% или 12% соответственно, а годовая процентная ставка - 0%.

Такситный баланс Smilecard может достигать 2000 AZN. Карта предоставляется клиентам на бесплатной основе. Еще одним преимуществом Smilecard является то, что выплаченная сумма восстанавливается на карте и может быть использована повторно.

Кроме того при безналичных платежах, в рамках проекта сети ExpressClub, клиентам возвращается до 20% кэшбек (возврат на баланс части потраченной суммы). В торговых точках, не являющихся партнёрами, кэшбек составит 0,3%. Количество партнёров систематически пополняется.

Для того, чтобы стать владельцем карты Smilecard, необходимо обратиться в любой из филиалов Expressbank, предоставить удостоверение личности и документ, подтверждающий наличие доходов. Срок действия карты до 4 лет, а услуга смс-информирования бесплатна.

В сеть обслуживания Expressbank входят 16 филиалов, из которых 10 находятся в городах Баку и Сумгайыт, а 6 располагаются в городах Гянджа, Мингячевир, Барда, Гусар, Хачмаз и Ширван. Сеть Банка насчитывает около 80 банкоматов, 5000 РОS-терминалов и свыше 600 терминалов ExpressPay на территории страны.

Для получения более подробной информации об услугах банка, вы можете позвонить в наш Информационный Центр «132», воспользоваться нашим вебсайтом www.expressbank.az или же связаться с нами посредством социальной сети Facebook www.facebook.com/Expressbank.