Армения должна ответить за совершенные в Ходжалы преступления - МИД Турции

2017-12-14 17:27 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Армения должна ответить за совершенные в Ходжалы преступления, говорится в распространенном в четверг сообщении МИД Турции, в ответ на заявление МИД Армении по поводу армяно-турецких протоколов.

В сообщении МИД Турции говорится, что подписание армяно-турецких протоколов преследовало цель добиться мира и стабильности на Южном Кавказе и обеспечить освобождение оккупированных территорий Азербайджана.

«Армения должна немедленно освободить оккупированные территории Азербайджана, и вместо того чтобы предъявлять Турции претензии по «геноциду», Армения должна отвечать за совершенные в Ходжалы преступления»,- говорится в сообщении МИД Турции.

В сообщении министерства иностранных дел Турции также говорится, что Турция осуждает заявлении главы МИД Армении Эрварда Налбандяна об армяно-турецких протоколах, так как подобные заявления направлены на искажение истинной сути и цели этих протоколов.

«Армяно-турецкий протоколы было подписаны для нормализации отношений между двумя странами, однако конституционный суд Армении 12 января 2010 года выдвинул ряд условий, которые противоречили тексту и целям протоколов», - говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что после этого президент Армении Серж Саркисян в 22 апреля 2010 года завил о заморозке протоколов.

Отметим, что 10 октября 2009 года главы МИД Турции и Армении подписали протоколы о нормализации отношений между двумя странами. Протоколы так и не были ратифицированы.

Дипломатические отношения между Турцией и Арменией были разорваны в 1993 году. Причиной разрыва отношений и закрытия в 1993 году турецко-армянской границы стали претензии Еревана на признание в мире так называемого "геноцида армян" и оккупация армянскими вооруженными формированиями территорий Азербайджана.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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