Объявлен в розыск по линии Интерпол гражданин Азербайджана, подделавший документы с целью получения политического убежища

2017-12-14 18:11 | www.apa.az | 4

В следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры Азербайджана продолжается уголовное расследование в отношении различных граждан Азербайджана, покинувших страну и получивших за рубежом «вид на жительство». Незаконность их действий подтверждают якобы имеющие место в Азербайджане нарушения прав человека, преследование этих лиц за политические взгляды и социальную принадлежность.

Как сообщили АПА в Генпрокуратуре, покинувший территорию Азербайджана 4 мая 2017 года житель Баку Гусейнов Рауф Фаик оглу, подделав документы, указал, что безосновательно подвергался уголовному преследованию.

Он сфальсифицировал информацию о привлечении его к уголовной ответственности, преследовании правоохранительными органами, наличии материалов следствия и уголовного дела в Управлении полиции Насиминского района. Он также заявил, что был вызван в полицию вместе с супругой Сеидовой Амалией Рафиг гызы и их дочерью. Гусейнов, используя технические средства, подделал бланки, печати и подписи, украл официальные документы, датированные 24 октября 2015 года и 9 марта 2017 года. Он представил их в миграционные органы страны, в которой находился.

На основании вышеперечисленного, в отношении Р.Гусейнова возбуждено уголовное дело по статьям 320.1 (подделка, незаконное изготовление или сбыт официальных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков или использование поддельных документов) и 320.2.(использование заведомо поддельных документов) УК АР, он объявлен в международный розыск по линии Интерпол.

В связи с делом Гусейнова ведутся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по определению состава преступления в действиях лиц, получавших за рубежом «вид на жительство» по сфальсифицированным документам.