Награждены работники оборонной промышленности

2017-12-14 18:25 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, за заслуги в развитии оборонной промышленности в Азербайджане и плодотворную деятельность на государственной службе группа лиц награждена медалью «Терегги» и медалью «За отличие на государственной службе».

Другим распоряжением главы государства, за заслуги в создании и развитии оборонной промышленности Асадову Фейрузу Зафар оглу, Гасымову Гулу Гасым оглу, Годжаеву Джахиду Адыгезяль оглу и Мамедову Джавиду Халил оглу присвоено почетное звание «Заслуженный инженер».