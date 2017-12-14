Представители Красного Креста встретились с Дильгамом Аскеровым и Шахбазом Гулиевым

2017-12-14 17:40 | www.oxu.az | 4

Представители Международного Комитета Красного Креста (МККК) встретились с азербайджанцами, которые были задержаны в ходе нагорно-карабахского конфликта.

Как передает Oxu.Az, руководитель отдела по связям с общественностью азербайджанского представительства МККК Илаха Гусейнова сказала АПА, что представители структуры в декабре еще раз посетили азербайджанцев, которые были задержаны в ходе нагорно-карабахского конфликта:

«Мы продолжаем посещать этих лиц. В соответствии со своим мандатом МККК организует посещения для того, чтобы провести мониторинг условий содержания и обращения с задержанными, а также помочь обеспечить связь задержанных лиц с их семьями».

Отметим, в настоящее время в Нагорном Карабахе содержатся три азербайджанца.

Напомним, в июле 2014 года гражданин России Дильгам Аскеров и гражданин Азербайджана Шахбаз Гулиев в Кельбаджаре при попытке посетить могилы своих родственников были взяты армянскими солдатами в заложники. Другой же гражданин Азербайджана - Гасан Гасанов был ими убит. Тело Г.Гасанова было передано армянской стороной, он похоронен в Баку. Незаконный «суд» сепаратистского режима в Нагорном Карабахе приговорил Дильгама Аскерова к пожизненному заключению, а Шахбаза Гулиева - к 22 годам лишения свободы.

Гражданин Азербайджана Эльнур Гусейнзаде попал в руки к армянам в феврале текущего года в направлении села Талыш при невыясненных обстоятельствах.

Э.Ш.

