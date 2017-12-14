Путин сравнил Навального с Саакашвили

2017-12-14 17:47 | www.oxu.az | 6

Президент РФ Владимир Путин сравнил российского оппозиционера Алексея Навального с украинским политиком Михеилом Саакашвили.

Как передает Oxu.Az, во время тринадцатой большой пресс-конференции главы государства телеведущая Ксения Собчак спросила Путина, почему оппозиционных кандидатов не пускают на выборы. По ее словам, против Навального специально было сфабриковано уголовное дело, чтобы он не смог принять в них участие.

«По поводу персонажей, которых вы упомянули. Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали такие Саакашвили? Вот тех, кого вы назвали — Саакашвили только в российском издании. Вы хотите, чтобы они дестабилизировали ситуацию в стране?», - сказал Путин.

Президент РФ выразил уверенность в том, что «большинство граждан России этого не хочет».

«А конкуренция (политическая), конечно, должна быть, и она безусловно будет. Вопрос только в радикализме», - ответил президент.

По словам Путина, власть никого не боится, но «власть не должна быть похожа на бородатого мужика, который лениво выковыривает капусту из своей бороды». Государство не должно превращаться в «мутную лужу», из которой олигархи ловят для себя золотую рыбку, как это было в России в 1990-х и сейчас происходит на Украине, считает Путин.

Н.О.