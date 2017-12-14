В Италии не подтвердили информацию о российском вмешательстве в дела страны

2017-12-14 17:32 | www.trend.az | 4

Спецслужбы Италии не нашли подтверждений обвинениям во вмешательстве РФ в политику страны, с которыми выступил ранее бывший вице-президент США Джо Байден. Об этом передает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

"Со стороны спецслужб ведется тщательный контроль над избирательными процессами, где есть риск внешних вмешательств. И до сих пор не было обнаружено подтверждений тому, о чем заявил бывший вице-президент США Джо Байден", - указали они.

Ранее бывший вице-президент США Джо Байден опубликовал в издании Foreign Affaires статью "Как противостоять Кремлю", в которой утверждает, что Россия пыталась повлиять на исход референдума о конституционной реформе, прошедшего в Италии год назад по инициативе занимавшего тогда пост премьер-министра Маттео Ренци. Когда предложение Ренци о внесении изменений в основной закон не было подержано (60% участвовавших в референдуме проголосовали против), он был вынужден подать в отставку. По словам Байдена, Москва поддерживает "националистическую", по его определению, партию "Лига" (бывшая "Лига Севера") и "популистскую" партию "Движение "5 звезд" в преддверии парламентских выборов. Представители обеих находящихся сейчас в оппозиции партий назвали заявления Байдена "смехотворными и не имеющими под собой никакой доказательной почвы".