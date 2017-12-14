ЕС начал поддерживать территориальную целостность стран после того, как столкнулся с этой угрозой - вице-спикер Азербайджана

2017-12-14 17:32 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - К сожалению, важность выражения решительной позиции в связи с поддержкой территориальной целостности осознается Европой только сейчас, после того, как она сама столкнулась с этой угрозой.

Об этом в четверг сказала вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Бахар Мурадова, комментируя «Резолюцию Европейского союза о внешней политике и безопасности».

«К сожалению, только сейчас осознается важность позиции в связи с территориальной целостностью, и причиной тому, конечно же, стало то, что постепенно в различных странах, регионах мира увеличивается число сепаратистских попыток, направленных на нарушение территориальной целостности. Сегодня Евросоюз, другие европейские структуры уже считают необходимым делать в связи с этим вопросом официальные заявления, опирающиеся на принципы международного права», - сказала вице-спикер.

По ее словам, на фоне происходящих в мире событий это было ожидаемым.

«Азербайджан на протяжении долгих лет делал все для того, чтобы этот вопрос стал вопросом номер один международной повестки, однако, к сожалению, Европа начала выражать свое отношение к этой проблеме только после того, как сама столкнулась с этой угрозой. Но я все же считаю, что подобные заявления очень важны для устранения очагов конфликтов, предотвращения движений, способствующих их разжиганию. Однако дело не должно ограничиваться только заявлениями. В связи с карабахским вопросом сделаны не только заявления, но и существуют различные решения и резолюции не только ООН, но и других влиятельных организаций, однако существуют проблемы с их исполнением. Поэтому озвучивание этих заявлений – очень положительный факт, но важны и конкретные действия, вытекающие из этих заявлений, которые их закрепят. И мы ждем от Евросоюза и других международных структур именно таких шагов», - сказала вице-спикер.

Отметим, что Европарламент принял «Резолюцию Европейского союза по внешней политике и безопасности». Она впервые подтверждает приверженность ЕС своим обязательствам по поддержке территориальной целостности стран "Восточного партнерства" в рамках их признанных на международном уровне границ. Это документ имеет принципиальное значение в плане выражения отношения ЕС к конфликтам, связанным с территориальной целостностью Азербайджана, Грузии, Молдовы и Украины.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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