В ГЭЦ рассказали о новых правилах приема

2017-12-14 17:54 | www.oxu.az | 4

«Некоторое время назад была объявлена новая модель приемных экзаменов в вузы».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом в Сумгайыте на посвященной новым правилам приема встрече с работниками системы образования, преподавателями и родителями, заявила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

Она отметила, что новые правила вступят в силу после того, как будут утверждены Кабинетом министров и министерством юстиции.

«По завершении этой процедуры мы разместим на сайте Государственного экзаменационного центра правила проведения выпускных экзаменов и приемных экзаменов в высшие учебные заведения», - сказала М.Аббасзаде.

Э.Ш.

