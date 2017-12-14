В Баку в автобусе усадили собаку на сиденье – ВИДЕО

2017-12-14 18:00 | www.oxu.az | 4

Сегодня в одном из столичных автобусов произошел необычный случай.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Yeniavaz.com, на остановке возле станции метро «Мемар Аджеми» пассажиры занесли с собой собак в автобус.

Водитель автобуса ничего им не сказал. Затем пассажиры усадили собак на пассажирские кресла. Несколько пассажиров испугались и ушли. Причем собаки были без намордников.

Напомним, что решением Кабмина от 17 сентября 2009 года проезд домашних животных в общественном транспорте запрещен.

Э.Ш.

