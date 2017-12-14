В Турции задержаны граждане Ирака, подозреваемые в связях с ИГ

2017-12-14 17:34 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В провинции Конья, расположенной в центральной части Турции, в рамках операции против террористической организации Исламского Государства (ИГ) задержано 11 граждан Ирака подозреваемых в связях с ИГ, говорится в сообщении полиции провинции, распространенном в четверг.

Сообщается, что в настоящее время выясняются возможные связи задержанных с террористической организацией ИГ.

Среди задержанных также имеются женщины, имена которых не разглашаются.

Отметим, что 1 декабря в рамках спецоперации в Стамбуле были задержаны 62 иностранных граждан, являвшихся членами ИГ.

Напомним, что ранее полиция Стамбула сообщила, что с августа 2016 года по август 2017 года в Стамбуле были проведены 117 операций против членов ИГ, в результате которых были задержаны свыше 1000 человек.

В рамках борьбы с ИГ за указанный период из Турции были депортированы 940 человек.

Ранее власти Турции заявили, что еще больше усилят борьбу с ИГ.