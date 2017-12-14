Мехрибан Алиева встретилась с делегацией Великобритании - ОБНОВЛЕНО

2017-12-14 18:55 | www.apa.az | 4

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с делегацией во главе с государственным министром Великобритании по торговле и поощрению экспорта, сопредседателем межправительственной комиссии баронессой Роной Фэрхэд.

Как сообщает АПА, первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева отметила, что визит государственного министра Великобритании по торговле и поощрению экспорта, сопредседателя межправительственной комиссии баронессы Роны Фэрхэд в Азербайджан служит развитию двусторонних отношений. Констатировав, что после восстановления государственной независимости Азербайджан наладил сотрудничество с Великобританией в ряде отраслей, первый вице-президент Азербайджана особо подчеркнула связи в нефтегазовом секторе, отметив сотрудничество с британской компанией ВР в этих связях. Сообщив, что компания ВР работает в Азербайджане уже более 20 лет, Мехрибан Алиева подчеркнула, что это сотрудничество очень высоко оценивается в нашей стране. Она сказала, что в этом году дан старт новому этапу проекта «Азери-Чираг-Гюнешли», подписан новый контракт. Это демонстрирует, что данное сотрудничество отвечает интересам как Великобритании, так и Азербайджана. Подчеркнув, что ВР является основным инвестором в проекте «Шахдениз-2», что в следующем году завершится проект TANAP, первый вице-президент отметила, что этими проектами Азербайджан вносит вклад в энергетическую безопасность Европы.

Подчеркнув важность налаживания в дальнейшем широкого и успешного сотрудничества в других отраслях экономики, в том числе в ненефтяном секторе, Мехрибан Алиева сказала, что рост торгового оборота, расширение сотрудничества в области туризма, сельского хозяйства, высоких технологий, транспорта имеет большие перспективы. Первый вице-президент выразила уверенность в том, что этот визит откроет новые возможности с точки зрения сотрудничества.

Особо отметив сотрудничество в гуманитарной сфере для того, чтобы наши народы лучше узнали друг друга, Мехрибан Алиева подчеркнула расширение в последние годы связей между Азербайджаном и Великобританией также в области образования, сообщила, что в нашей стране в 16 школах проводится обучение на английском языке, сотни азербайджанцев получают образование в Великобритании.

Констатировав широкие возможности для сотрудничества между нашими странами в области культуры, Мехрибан Алиева отметила, между Министерством образования Азербайджана и Оксфордским университетом налажены прекрасные связи. «Я высоко оцениваю наши двусторонние отношения», - сказала Мехрибан Алиева, выразив уверенность в том, что в дальнейшем будет налажено более широкое сотрудничество на основе взаимных интересов.

Государственный министр Великобритании по торговле и поощрению экспорта, сопредседатель межправительственной комиссии баронесса Рона Фэрхэд выразила признательность за гостеприимство, оказанное ей в нашей стране. Гостья рассказала о проведенных в Азербайджане встречах, отметила значение состоявшихся обсуждений с точки зрения расширения и дальнейшего укрепления двусторонних отношений.