В Ираке провели массовую казнь бывших боевиков ИГ

2017-12-14 19:01 | www.apa.az | 4

Министерство юстиции Ирака заявило, что на юге страны приведен в исполнение смертный приговор в отношении 38 бывших боевиков террористической группировки «Исламское государство».

Как сообщает АПА со ссылкой на lenta.ru, в настоящее время в тюрьмах Ирака содержатся десятки тысяч людей, которые обвиняются в причастности к ИГ. Согласно законам страны, за участие в экстремистской организации подозреваемому грозит смертная казнь либо пожизненное заключение.

Правозащитники из Human Rights Watch предупредили в начале этого месяца, что смертные приговоры в отношении бывших боевиков выносятся с нарушением процессуальных норм — обвиняемым зачастую не дают возможности обжаловать решение суда первой инстанции. Представители властей в свою очередь утверждают, что все возможности для подачи апелляций осужденными были им предоставлены.

Предыдущая массовая казнь осужденных боевиков состоялась 25 сентября. Тогда смертный приговор был приведен в исполнение в отношении 42 осужденных.