Автомобили продолжают дорожать – ПРИЧИНЫ

2017-12-14 18:10 | www.oxu.az | 4

В январе-ноябре этого года в Азербайджан было импортировано в общей сложности 9828 автомобилей.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Госкомитет по статистике, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт автомобилей в нашу страну вырос на 5 008 единиц или в 2,04 раза. Как повлиял рост импорта на рынок?

Эксперт Рамиль Османлы сказал Oxu.Az, что увеличение импорта не предотвращает подорожание автомобилей:

"Рост цен на автомобильном рынке продолжается. Это характерно как для рынка новых, так и подержанных автомобилей. Причина – предложение не удовлетворяет спрос. Раньше цены зависели от процессов на финансовых рынках, то есть изменения курса доллара, но это уже не так".

Р.Османлы подчеркнул, что усиление доллара к манату, ухудшение макроэкономических показателей сократили приток денег на рынок:

"Импорт резко сократился. Если учесть показатели 2014-2015 годов, мы увидим, что импорт автомобилей сократился. Сейчас большой спрос на недорогие и доступные автомобили. Это и приводит к росту цен".

Выяснилось, что в настоящее время цены на автомобильном рынке разнятся от 2000 манатов до 300 тыс. манатов.

Р.Османлы также рассказал о ситуации в автосалонах:

"Ситуация на рынке новых автомобилей сложная. Автомобили стали реже давать в кредит".

Э.Ш.

