Увеличился товарооборот между Казахстаном и ЕАЭС

2017-12-14 18:02 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Объем взаимной торговли Казахстана с государствами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в январе-октябре 2017 года в денежном выражении составил 13 971,4 миллиона долларов, что на 28,1 процента больше, чем за аналогичный период 2016 года, передает Комитет по статистике министерства национальной экономики Казахстана.

Объем экспорта в страны ЕАЭС за указанный период в денежном выражении составил 4154,1 миллиона долларов (на 32,1 процент больше показателя соответствующего периода прошлого года), импорта – 9 817,3 миллиона долларов (на 26,5 процента больше). При этом в общем объеме внешнеторгового оборота Казахстана со странами ЕАЭС на Россию приходится 92,2 процента, Кыргызстан - 4,3 процента, Беларусь - 3,5 процента.