В Узбекистане можно будет оформить электронную подпись за короткое время

2017-12-14 18:03 | www.trend.az | 5

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Узбекистане внедрен механизм получения электронной цифровой подписи через единые центры по оказанию государственных услуг по принципу «одного окна».

По данному вопросу принято совместное постановление (зарегистрировано 11 декабря 2017 года за № 2955) Государственного налогового комитета, министерства юстиции и министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций (мининфоком), которым утверждено Положение о порядке регистрации ключей электронных цифровых подписей и выдачи сертификатов электронных цифровых подписей посредством единых центров.

ЭЦП (электронная цифровая подпись) необходима для обеспечения свободного доступа ко всем видам государственных услуг и услуг коммерческих банков.

Установлен порядок обращения как физических, так и юридических лиц в единый центр в режиме «одного окна», как непосредственно в центре, так и посредством электронного портала ЕПИГУ (Единый портал интерактивных услуг), а также составлен перечень необходимых документов и указаны возможные причины отказа.