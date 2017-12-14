МИД Турции: Армения должна ответить за Ходжалинский геноцид

2017-12-14 19:08 | www.apa.az | 5

МИД Турции ответил на заявление главы МИД Армении Эдварда Налбандяна о протоколах, подписанных между двумя странами в швейцарском городе Цюрих в 2009 году.

Как сообщает АПА, в заявлении МИД Турции говорится, что слова Э. Налбандяна безосновательны и направлены на то, чтобы сбить с толку международную общественность: «12 января 2010 года Конституционный суд Армении принял решения, которые противоречили тексту и целям протоколов. После этого президент Армении Серж Саркисян 22 апреля 2010 года завил о том, что ратификация протоколов откладывается. В завершение 19 сентября 2017 года в своем выступлении на Генассамблее ООН Саркисян необоснованно скинул ответственность за срыв подписания протоколов на Турцию. Он заявил, что из-за отсутствия прогресса в переговорах армяне посчитают протоколы утратившими силу, а весну 2018 года они будут встречать без этих документов».

В заявлении говорится, что, несмотря на негативную позицию Армении, Турция остается приверженной основным положениям протоколов: «Протоколы все еще остаются в повестке дня внешнеполитической комиссии ВНСТ. Для ратификации протоколов необходимо формирование соответствующей политической конъюнктуры и установление мира на Южном Кавказе. Реализация турецко-армянских протоколов должна внести вклад в мир и стабильность на Южном Кавказе. В первую очередь необходимо наличие подвижек в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, который продолжается уже четверть века и ожидает решения в свете резолюций СБ ООН и в контексте территориальной целостности Азербайджана. Армения в любом случае должна прекратить оккупацию земель Азербайджана».

В заявлении отмечено, что утверждения Налбандяна о некоем геноциде не имеют под собой никаких оснований: «Турция ожидает, что Армения оставит в стороне спорные исторические темы и в первую очередь ответит за одно из преступлений против человечности, совершенное в недавнем прошлом, а именно геноцид в Ходжалы».

Напомним, в ходе визита в Грецию Э. Налбандян в своем выступлении в МИД этой страны обвинил Анкару в срыве подписания протоколов с Турцией . Он сказал, что до весны 2018 года Армения аннулирует эти протоколы.