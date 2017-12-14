Состоялось заседание межправкомиссии по экономическому сотрудничеству Азербайджан-Великобритания

2017-12-14 19:09 | www.apa.az | 6

Как передает АПА-Экономикс, заседание прошло под председательством министра экономики Азербайджана Шахина Мустафаева и государственного министра Великобритании по торговле и поощрению экспорта баронессы Роны Фэйрхед.

По итогам заседания был подписан протокол. Согласно протоколу, стороны договорились о дальнейшем расширении сотрудничества. Как отметил Ш.Мустафаев, Азербайджан нацелен на привлечение британских компаний в ненефтяной сектор экономики страны. «Основной сферой нашего сотрудничества всегда был нефтегазовый сектор. Но сегодня мы хотим придать нашим отношениям новый вектор, что и обсуждалось на заседании межправительственной комиссии. Инвестиции Великобритании в экономику Азербайджана, вложенные до настоящего времени, превышают 27 млрд. долларов. Великобритания занимает первое место среди зарубежных инвесторов Азербайджана. В настоящее время в Азербайджане работает свыше 500 компаний с британским капиталом».