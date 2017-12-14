Турецкие С-400 будут обслуживать российские специалисты

2017-12-14 18:30 | www.oxu.az | 4

"Российские специалисты, при необходимости, могут быть привлечены к обслуживанию зенитных ракетных комплексов С-400 в Турции".

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции.

"Что касается С-400, то мы планируем опираться на собственные силы, на собственные кадры. Но если понадобится, то будем привлекать российских специалистов: и военных, и гражданских", - сказал Чавушоглу.

12 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара подписала с Москвой соглашение о приобретении систем С-400 и уже внесла задаток за них. 2 ноября генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сказал, что сумма контракта превышает 2 млрд долларов. По словам заместителя начальника секретариата оборонной промышленности Турции Исмаила Демира, поставки систем начнутся в ближайшие два года. Между тем 11 декабря Эрдоган сообщил, что работа по поставкам С-400 в Турцию завершится в течение недели.

Н.О.