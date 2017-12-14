Азербайджанские актеры названы лучшими на кинофестивале в Антакье (ФОТО)

2017-12-14 18:12 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские актеры Хикмет Рагимов и Илаха Асадова удостоены призов "Лучший актер" и "Лучшая актриса" пятого Международного кинофестиваля в городе Антакья (Турция), сообщает Trend Life.

Хикмет Рагимов сыграл главную роль в художественном фильме "Üçüncü günün adamı" ("Человек третьего дня").

Фильм снят киностудией "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы по госзаказу Министерства культуры и туризма Азербайджана. Режиссер-постановщик – Бабек Ширинсифет, автор сценария – Магсуд Гарайша, оператор-постановщик – Рафиг Гулиев, художники-постановщики – Рафиг Насиров и Ариф Нифтиев, композитор – Фирудин Аллахверди, продюсер – Мушфиг Хатамов. В ролях - Хикмет Рагимов, Расим Джафар, Кямран Агабалаев, Ниджат Габибов, Видади Алиев, Мехрибан Зеки, Мятанят Аббасова, Халида Гулиева, Зарина Гурбанова, Мамед Сафа, Айшад Мамедов.

Фильм посвящен теме Карабахской войны. Герой картины, освободившись из мест лишения свободы, обнаруживает, что его родственников уже нет в живых, а родная земля находится под армянской оккупацией. Несмотря на трудности пути, опасность быть убитым или попасть в плен, он решает вернуться в родной дом… В этом ему помогает новый друг… Друзей, оказавшихся на родной земле, преследуют армянские оккупанты…

Илаха Асадова сыграла главную роль в художественном фильме "Nar bağı" ("Гранатовый сад").