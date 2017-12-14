Saxo Bank: 2018-й станет для финансовых рынков годом перемен

2017-12-14 18:16 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Следующий, 2018 год станет для финансовых рынков годом перемен, сказал в четверг Trend главный экономист, директор по инвестициям и один из руководителей отдела международных продаж в Saxo Bank Group Стив Якобсен.

Рассказывая про основные тенденции, которые будут влиять на финансовые рынки в 2018 году, эксперт отметил развитие Китая, электрификацию, криптовалюты, рецессию и международную политику

Говоря о растущем влиянии и усилении позиции Китая на мировой арене и о том, как это отражается на ценах и сырьевых товарах по отношению к доллару, Якобсен отметил, что на Китай приходится 50 процентов мирового роста и кредитования. По его словам, в настоящее время Китай играет важнейшую роль с точки зрения кредитного импульса и влияния на формирование тенденций.

По словам аналитика, в ближайшем будущем Китай станет лидером по внедрению одной из наиболее значимых инноваций, которые когда-либо существовали в мире - электрификации, а именно электромобилей.

"Загрязнение окружающей среды - главная проблема Китая, поэтому запуск

электромобилей станет одним из ключевых факторов по достижению мирового лидерства в области электрификации. Так, например, к 2020 году Volvo планирует перевести на

электричество весь модельный ряд, а ведущий китайский автопроизводитель BYD

рассчитывает завершить электрификацию всех своих моделей к 2030 году", - отметил эксперт.

Кроме того, по его словам, ситуация в технологическом секторе подобна монополии, и это

может стать одним из важных вопросов в 2018 году.

"Ведущие технологические гиганты, такие как Google, Amazon и Apple, фактически являются монополистами. Конкуренция в данном секторе незначительна или вовсе отсутствует, что объясняет грандиозные размеры их прибыли. Такая выручка обусловлена отсутствием регулирования ценовой политики со стороны рынка. Это позволяет крупным компаниям устанавливать монопольные цены, а такой шаг в перспективе может привести к негативным экономическим последствиям, а также спаду в области производительности, инвестирования и научно-исследовательской работы", - подчеркнул Якобсен.

По его словам, еще одним важным для следующего года фактором является государственное регулирование в сфере криптовалют и биткойна. По мнению

Якобсена, впервые государственное регулирование в этой сфере будет введено в 2018 году.

"Предполагается, что биткойн должен быть децентрализованной криптовалютой,

обеспечивающей независимость от государства и номенклатуры. Однако все участники рынка ведут деятельность в интернете, где самое строгое регулирование в мире. В скором времени антиправительственная валюта будет регулироваться правительствами, а Китай и Россия могут стать первыми странами, которые выпустят собственные национальные криптовалюты", - считает Якобсен.