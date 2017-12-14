В Хызы вокруг воинской части, где произошел взрыв, были обнаружены 181 НРБ

2017-12-14 19:34 | www.apa.az | 5

В связи с произошедшим на оружейном складе N-ской воинской части на территории Хызынского района взрывом ANAMA, МЧС и МВД провели совместную операцию по разминированию.

Как сообщили в ANAMA, 14 декабря 2017 года был проведен осмотра территории вокруг указанной воинской части. Были обнаружены и изъяты 181 НРБ, 207 сгоревших осколков снарядов и 739 кг зажигательной смеси.

В результате операции был проведен осмотр территории площадью 97 000 кв.м (9.70 га).

В то же время была проведена просветительская работа среди 8868 человек из местного населения поселка Гилязи, сел Ситалчай, Ени Яшма, Шурабад.