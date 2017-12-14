Награждены работники оборонной промышленности

2017-12-14 18:36 | www.oxu.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении работников оборонной промышленности.

Как сообщает Oxu.Az, за заслуги в развитии оборонной промышленности в Азербайджане и плодотворную деятельность на государственной службе группа лиц награждена медалью «Терегги» и медалью «За отличие на государственной службе».

Другим распоряжением главы государства, за заслуги в создании и развитии оборонной промышленности Асадову Фейрузу Зафар оглу, Гасымову Гулу Гасым оглу, Годжаеву Джахиду Адыгезяль оглу и Мамедову Джавиду Халил оглу присвоено почетное звание «Заслуженный инженер».