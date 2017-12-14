МЭА пересмотрело прогнозы мирового спроса на нефть

2017-12-14 18:40 | www.oxu.az | 4

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2017 году на 200 тыс. баррелей в сутки до 97,8 млн баррелей в сутки и в 2018 году — также на 200 тыс. баррелей в сутки — до 99,1 млн баррелей в сутки, следует из декабрьского доклада организации.

При этом МЭА сохранило прогнозы по росту спроса на нефть в 2017 году и 2018 году на уровне 1,5 млн баррелей в сутки и 1,3 млн баррелей в сутки соответственно, передает Oxu.Az со ссылкой на Finanz.

Стоимость барреля нефти Brent с поставкой в феврале на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,9% до 63,01 долларов.

Накануне Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2017 году на уровне 1,53 млн баррелей в сутки, в 2018 году — на уровне 1,51 млн баррелей в сутки.

Так, мировой спрос на нефть в 2017 году вырастет до 96,94 млн баррелей в сутки. Повышение прогноза ОПЕК связано в основном с ростом спроса на нефть в Китае на 0,46 млн баррелей в годовом исчислении, в Индии — на 0,28 млн баррелей, и в американских странах, входящие в ОЭСР, — на 0,24 млн баррелей в сутки.

По итогам 2018 года ожидается рост спроса на нефть до 98,45 млн баррелей в сутки.