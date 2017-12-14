Одной из основных причин распада семей в Азербайджане является рождение детей с недостатками - госкомитет

2017-12-14 18:27 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Исследования показывают, что в современный период основной причиной распада семей является не материальное положение, а ранние и неофициальные браки, рождение детей с недостатками либо бесплодие одной из сторон.

Об этом сказала председатель Государственного комитета Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова в своем выступлении на конференции, посвященной 10 декабря – Международному дню прав человека.

По ее словам, в таких семьях актуализируется вопрос защиты прав оказавшихся в беспомощном положении женщин.

«В настоящее происходящие в мире столкновения, экстремизм негативно влияют на институт семьи, ослабляют его. В Азербайджане же институт семьи сохраняется, можно сказать, на образцовом уровне. Сегодня существуют определенные обстоятельства, влияющие на институт семьи. В некоторых случаях проблемы с общением в семье, напряженная социально-психологическая среда, ранние и неофициальные браки, бытовое насилие, рождение детей с недостатками либо бесплодие одной из сторон, уклонение детей от учебы приводят к ослаблению, распаду семей. Но порой мы сталкиваемся с фактами отсутствия необходимого уровня чувства ответственности у родителей и детей», - сказала Гусейнова.

Отметив важность пропаганды в Азербайджане опыта образцовых семей, председатель госкомитета сказала, что в целом сегодняшним состоянием института семьи в стране можно гордиться.