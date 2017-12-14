Азербайджан и Великобритания подписали протокол межправкомиссии (версия 2)

2017-12-14 18:45 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Великобритания в четверг в Баку подписали протокол по итогам II заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Документ подписали министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев и государственный министр Великобритании по торговле и поощрению экспорта баронесса Рона Фэйрхед.

Согласно протоколу, где нашли отражение вопросы, обсуждаемые в рамках заседания, и направления дальнейшей деятельности межправкомиссии, стороны согласились на дальнейшее расширение сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций, промышленности, туризма, энергетики, образования, культуры и в других направлениях.

Также были подписаны два меморандума между азербайджанскими и британскими компаниями. В результате подписания этих документов, ремонт и технический осмотр насосов, используемых в добывающей промышленности, будет обеспечиваться на территории Азербайджана, что позволит значительно сократить расходы в этой сфере.