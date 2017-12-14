Премьер Грузии ознакомился с выставкой азербайджанского фотографа

2017-12-14 19:39 | www.apa.az | 4

В Тбилиси состоялась церемония открытия нового здания Государственной службы по работе с ветеранами.

Как передает местное бюро АПА, на церемонии приняли участие премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, министр обороны Леван Изория и другие официальные лица.

Выступивший на церемонии премьер заявил, что забота о ветеранах является самым главным приоритетом государства и сообщил, что с целью повышения заботы о них разрабатывается новый законопроект.

Затем премьер-министр ознакомился с фото-выставкой, которая была организована в новом здании Государственной службы по работе с ветеранами и на которой были продемонстрированы в том числе и фото известного фото-корреспондента Шахвеледа Эйвазова, сделанные им во время различных войн. Ш.Эйвазов подарил свою фото-коллекцию Госслужбе по работе с ветеранами.