Малыш не выдержал боя сестры с парнями – ВИДЕО

2017-12-14 19:00 | www.oxu.az | 4

Тори Аллен Прендергаст стала свидетелем забавного инцидента в школе во время выступления своего сына на состязании по единоборству.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на life.ru, соперником её сына Райана в бою стала девочка.

В начале боя мальчик почти уложил свою соперницу на лопатки, но, как только попытался захватить её за ногу, из зала выбежал маленький мальчик и набросился на Райана.

Оказалось, что этот малыш был младшим братом девочки на татами, который ещё не разбирается в спорте. Он подумал, что его сестра попала в беду, и бросился её защищать.

"Когда у девочки, с которой ты борешься, есть опасный младший брат, лучше с ней не связываться"

Э.А.

