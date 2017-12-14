Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Азербайджан вносит вклад в энергетическую безопасность Европы (ФОТО) (версия 2)

2017-12-14 18:54 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в четверг встретилась с делегацией во главе с министром Великобритании по торговле и поощрению экспорта, сопредседателем межправительственной комиссии баронессой Роной Фэйрхед.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева сказала, что визит министра Великобритании по торговле и поощрению экспорта, сопредседателя межправительственной комиссии баронессой Роны Фэйрхед послужит развитию двусторонних отношений.

Первый вице-президент Азербайджана, сказав, что после восстановления независимости Азербайджан наладил сотрудничество с Великобританией в ряде сфер, особо подчеркнула связи в нефтегазовой сфере и отметила в этих связях сотрудничество с британской компанией BP. Мехрибан Алиева отметила, что компания BP более 20 лет осуществляет деятельность в Азербайджане, довела до внимания, что это сотрудничество высоко оценивается в стране.

Она напомнила, что в этом году был дан старт новому этапу проекта «Азери-Чираг-Гюнешли», подписан новый договор, что демонстрирует то, что существующее сотрудничество отвечает интересам как Великобритании, так и Азербайджана.

Сказав, что ВР является основным инвестором в проекте «Шах Дениз-2» и что в следующем году завершается проект TANAP, Первый вице-президент Азербайджана отметила, что этими проектами Азербайджан вносит вклад в энергетическую безопасность Европы.

Мехрибан Алиева подчеркнула важность налаживания в будущем широкого и успешного сотрудничества в других сферах экономики, в том числе в ненефтяном секторе, довела до внимания, что рост товарооборота, расширение сотрудничества в сферах туризма, сельского хозяйства, высоких технологий, транспорта имеет большие перспективы. Первый вице-президент выразила уверенность в том, что этот визит создаст новые возможности с точки зрения сотрудничества.

Особо подчеркнув сотрудничество в гуманитарной сфере для лучшего ознакомления народов друг с другом, Мехрибан Алиева отметила расширение в последние годы связей между Азербайджаном и Великобританией в образовательной сфере, то, что в 16 школах страны преподавание ведется на английском языке и что в Великобритании получают образование сотни азербайджанцев.

Мехрибан Алиева добавила, что между странами существуют широкие возможности для сотрудничества в культурной сфере, подчеркнула налаживание связей высокого уровня между министерством образования Азербайджана и Оксфордским университетом. «Я высоко оцениваю наши двусторонние отношения», - сказала Мехрибан Алиева и выразила уверенность в налаживании в будущем более широкого сотрудничества на основе взаимных интересов.

Министр Великобритании по торговле и поощрению экспорта, сопредседатель межправительственной комиссии баронесса Рона Фэйрхед выразила признательность за гостеприимство, оказанное ей в нашей стране.

Гостья рассказала о встречах, проведенных в Азербайджане, отметила значимость проведенных обсуждений с точки зрения расширения и дальнейшего укрепления двусторонних отношений.

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