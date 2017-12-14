Президент Ильхам Алиев удостоил группу сотрудников оборонной промышленности почетных званий и наград

2017-12-14 18:56 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о награждении группы сотрудников оборонной промышленности Азербайджана медалями «Терегги» и «За отличие на государственной службе» за заслуги в развитии оборонной промышленности в стране и плодотворную деятельность на государственной службе.

Другим распоряжением главы государства почетное звание «Заслуженный инженер» присвоено Асадову Фейрузу Зафар оглу, Гасымову Гулу Гасым оглу, Годжаеву Джахиду Адыгезал оглу и Мамедову Джавиду Халил оглу за заслуги в создании и развитии оборонной промышленности в Азербайджане.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.