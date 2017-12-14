В Турции назвали время подписания соглашения о поставке С-400

2017-12-14 20:26 | www.apa.az | 4

Анкара может подписать с Москвой соглашение о закупке зенитных ракетных комплексов С-400 на этой неделе, договоренность по вопросу кредитования почти достигнута. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в четверг министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушогллу.

"Никаких проблем с С-400 нет. Достигнута договоренность по вопросу кредитования, остались детали. Специалисты от обеих сторон работают. Когда эта работа будет закончена, возможно, и на этой неделе, все будет подписано", — сказал Чавушоглу журналистам.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Турция в течение этой недели решит вопрос о поставке зенитно-ракетных комплексов С-400 из России. В свою очередь Путин сказал, что он надеется, что кредитное соглашение в сфере ВТС с Турцией будет подписано в ближайшее время.