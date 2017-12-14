Азербайджан огласил новые сферы для британских инвестиций

2017-12-14 18:57 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан нацелен на привлечение британских компаний в ненефтяной сектор экономики страны, сказал в четверг журналистам министр экономики страны Шахин Мустафаев.

По его словам, в настоящее время это является основным приоритетом.

"Основной сферой нашего сотрудничества всегда был нефтегазовый сектор. Но сегодня мы хотим придать нашим отношениям новый вектор, что и обсуждалось на заседании межправительственной комиссии. В этом направлении интерес могут представлять некоторые сферы промышленности, производство и переработка агропродукции, туризм, транспорт и логистика. И мы призываем британские компании инвестировать в данные сектора", - сказал Мустафаев.

В свою очередь государственный министр Великобритании по торговле и поощрению экспорта баронесса Рона Фэйрхед отметила, что очень довольна заседанием межправкомиссии.

"Как уже отметил министр Мустафаев, мы нацелены на расширение сотрудничества в сферах туризма, образования и сельского хозяйства, кроме того, я считаю, странам необходимо увеличивать объемы двусторонней торговли", - отметила баронесса Фейрхед.