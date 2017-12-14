В Москве торжественно отметили юбилей Фархада Бадалбейли (ФОТО)

2017-12-14 19:04 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Концертном зале имени П. И. Чайковского состоялся торжественный вечер и концерт, посвященный 70-летию народного артиста СССР и Азербайджана, ректора Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, лауреата Государственной премии, кавалера ордена "Слава" (Азербайджан) и ордена Искусств и литературы (Франция), одного из ярчайших пианистов и композиторов не только Азербайджана, но и всего мира, профессора Фархада Бадалбейли, сообщили Trend Life в пресс-службе межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан.

На открытии вечера посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу назвал знаменательным событием, что концерт в честь юбилея Фархада Бадалбейли проходит в Москве, и является очередным мостом дружбы и культуры между Азербайджаном и Россией.

Было отмечено, что творчество музыканта не знает границ и признано во всем мире. Фархад Бадалбейли – выдающийся представитель азербайджанской фортепианной школы. В Азербайджане и за пределами страны его знают как блистательного музыканта, талантливого педагога, воспитавшего несколько поколений азербайджанских музыкантов.

Фархад Бадалбейли оставил свой след в истории не только как музыкант, но и как общественный деятель. Художественный руководитель Габалинского музыкального фестиваля, который традиционно собирает звездный состав музыкантов, председатель Международного союза музыкальных деятелей Азербайджана, создатель Центра бакинской культуры, он много сил вложил в развитие и популяризацию достижений родной страны во всем мире и на территории бывшего СССР.

О важности взаимообогащения культур России и Азербайджана посредством многолетнего сотрудничества в гуманитарной сфере говорил и депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Савельев. «Музыка – это очень тонкая материя, которая способна на многих уровнях воздействовать на слушателей. Она затрагивает самые глубокие струны души. И то, что творчество азербайджанских музыкантов находит такой отклик у российских ценителей прекрасного, в очередной раз доказывает, как близки народы России и Азербайджана. Переоценить важность культурного взаимодействия в данном случае невозможно. Взаимопонимание в духовной сфере связывает наши народы крепче, чем что-либо другое».

Известный музыковед Жанна Дозорцева, которая, по словам ведущего вечера народного артиста России Владимира Березина, была свидетелем становления Бадалбейли как выдающегося музыканта, отметила, что Фархад Шамсиевич пребывает в самом расцвете творческих сил.

«Я считаю, что есть несколько аспектов, которые точно определяют большой это музыкант или так, хороший, но «среднего калибра». Первый – это чувство стиля исполняемой музыки, способность понять характер, психологию творца музыки, его переживания и личные качества. Второй - техническая безупречность. И третий - это красота звука. Так вот Фархад Бадалбейли владеет блистательной техникой, когда он касается клавиш – это какое-то благоговение, необычайно торжественный звук, глубокий. Он сразу входит в сердце, чтобы там навсегда остаться. И, наконец, как он понимал композитора!»