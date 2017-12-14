Американку отправили в тюрьму за лечение сына от выдуманного рака

2017-12-14 19:06 | www.trend.az | 4

В американском штате Техас женщину приговорили к 10 годам тюрьмы по обвинению в причинении серьезного вреда ее сыну Кристоферу, который к восьми годам по воле матери перенес 13 серьезных хирургических операций, передает РИА Новости со ссылкой на Star-Telegram.

"Она всегда говорила, что Кристофер болен. Каждую неделю, каждый месяц", - рассказал отец мальчика Райан Кроуфорд. Согласно медицинским записям, которые представили органы опеки, за семь лет мать 323 раза обращалась к различным врачам, утверждая, что ее сын умирает. Сначала она заявляла о редком наследственном заболевании, позже – о раке. Также мать, Кэйлин Боулин, пыталась записать Кристофера в лист ожидания на пересадку легкого.

Отец ребенка обращался в суд, указывая на отсутствие у Кристофера каких-либо недугов, но проиграл дело – судья запретил ему видеться с сыном, которому на тот момент было три года.