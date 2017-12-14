Disney купил большую часть компании 21st Century Fox за $52,4 млрд

2017-12-14 19:08 | www.trend.az | 3

Конгломерат Walt Disney Company в четверг заключил сделку с американским медиамагнатом Рупертом Мердоком на покупку большей части его активов в компании 21st Century Fox на 52,4 миллиарда долларов, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз компании Disney.

В распоряжении Disney также перейдет киностудия 20th Century Fox, продакшн-компания телеканала Fox, кабельные сети FX и National Geographic, а также доля компании Fox в британской Sky – 39 процентов и контрольный пакет акций потокового сервиса Hulu.

Генеральный директор и председатель компании Disney Роберт Айгер останется на своей должности.