Расширены полномочия Госслужбы по призыву на военную службу

2017-12-14 21:06 | www.oxu.az | 7

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ о внесении изменения в «Положение о Государственной службе по мобилизации и призыву на военную службу», утвержденное указом Президента от 13 февраля 2012 года.

Как передает Oxu.Az, cогласно изменению, внесенному в подпункт 5.6.12 Положения («принимает граждан на действительную военную службу и на работу в Службу, назначает на должность и освобождает от должности военнослужащих, за исключением офицерского состава, отправляет их в запас или увольняет с действительной военной службы»), Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу не только будет принимать граждан на действительную военную службу и на работу, но и освобождать их от занимаемой должности.

С.Б.

