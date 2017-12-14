ЕС и НАТО подпишут новый документ о военном сотрудничестве

2017-12-14 19:16 | www.trend.az | 3

Новый документ о военном сотрудничестве ЕС и НАТО будет подписан на саммите блока в июле 2018 года в Брюсселе, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг по прибытии на саммит ЕС для участия в дискуссии по европейской обороне, передает ТАСС.

"Мы с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером намерены подписать новый документ по военному сотрудничеству между ЕС и НАТО на саммите в Брюсселе", - сказал он. По словам генсека, сейчас ЕС и НАТО уже развивают 70 совместных проектов, включая антитеррор, противодействие кибернетическим и гибридным угрозам, а также контроль миграции и сотрудничество на море.