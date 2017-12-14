Между Азербайджаном и Катаром существуют особенные отношения - посол

2017-12-14 19:39 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Катаром существуют особенные отношения, которые стремительно развиваются во всех сферах, сказал в четверг посол Катара в Баку Юсиф бин Хасан Аль-Саи на мероприятии, посвященном Национальному дню Катара.

"Эти отношения хорошо развивались и в завершающемся 2017 году. 31 января этого года было проведено первое заседание совместной комиссии по экономике, торговле и техническому сотрудничеству", - сказал дипломат.

По его словам, между двумя странами были подписаны соглашения и меморандумы о взаимопонимании в таких сферах, как экономика, торговля, сельское хозяйство и поощрение инвестиций.

Выступая на мероприятии, министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кемаледдин Гейдаров отметил, что Катар и Азербайджан успешно сотрудничают в рамках международных организаций.

Министр высоко оценил поддержку Катаром справедливой позиции Азербайджана в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.