Во Франции скоростная электричка протаранила школьный автобус

2017-12-14 21:37 | www.oxu.az | 4

На юге Франции (департамент Восточные Пиренеи) скоростная электричка протаранила школьный автобус.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на lenta.ru, об этом сообщает Nice-matin.

Авария произошла на железнодорожном переезде. В настоящее время подтверждена гибель четверых детей. Как уточняет France bleu, еще семь школьников получили тяжелые ранения, 12 детей — легкие травмы. Они госпитализированы в ближайшие больницы. Всем жертвам и пострадавшим от 13 до 17 лет.

На месте происшествия работают бригады скорой помощи и спасатели.

По словам очевидцев, автобус оказался на переезде в момент, когда шлагбаумы уже были опущены. От сильнейшего удара перевозившую школьников машину разорвало на две части.

С.Б.

