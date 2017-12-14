В Вифлееме прошли столкновения палестинцев и израильских военных

2017-12-14 20:02 | www.trend.az | 4

Столкновения палестинской молодежи и израильской армии прошли в Вифлееме (Палестина), передает корреспондент РИА Новости с места событий.

У стены на границе палестинских территорий и Иерусалима несколько десятков молодых людей подожгли мусорные баки и стали закидывать наблюдательные вышки израильтян камнями и "коктейлями Молотова". В ответ военные закидали протестующих шумовыми гранатами и гранатами со слезоточивым газом. Беспорядки продолжались около трех часов.

Сейчас Вифлеем, где половину населения составляют арабы-христиане и имеются подворья всех христианских церквей, украшен к Рождеству - по всему городу стоят елки, расставлены рождественские фигуры. Однако, по отзывам местных жителей, туристов и паломников из-за беспорядков непривычно мало.

"Праздника в этом году нет", - сказал РИА Новости местный таксист Исса.

Также по городу развешены плакаты, гласящие, что "Иерусалим - вечная столица Палестины". Во многих местах попадаются антиизраильские и антиамериканские граффити, карикатуры на президента США. Горожане считают, что беспорядки и протесты будут продолжаться.