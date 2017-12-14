Азербайджанский опыт будут применять для добычи энергоресурсов в Мексиканском заливе

2017-12-14 20:07 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Технологии, которые разрабатываются для добычи газа на азербайджанском месторождении “Шах Дениз - 2”, будут использоваться в других странах, в том числе для добычи энергоресурсов в Мексиканском заливе.

Об этом в четверг сказал посол США в Азербайджане Роберт Секута, выступая на V Франкфуртском газовом форуме.

Посол подчеркнул, что открытие и разработка газоконденсатного месторождения “Шах Дениз” позволяет Азербайджану внести важный вклад в европейскую и глобальную энергобезопасность.

Секута напомнил, что газ, добытый в рамках второй стадии разработки месторождения “Шах Дениз”, станет источником для проекта “Южный газовый коридор”, призванного обеспечить природным газом миллионы европейцев.

Несмотря на технические и геополитические вызовы, продолжил посол, работы по проекту идут хорошо. В настоящее время уже на 97 процентов завершены работы в рамках второй стадии разработки месторождения “Шах Дениз”, на 99,8 процента - расширение Сангачальского терминала, на 98 процентов - строительство трубопровода через Азербайджан и Грузию, на 93 процента - строительство Трансанатолийского трубопровода (TANAP) и на 57 процента - строительство Трансадриатического трубопровода (TAP).