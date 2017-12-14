В Казахстане более 400 бастующих горняков остаются в шахтах

2017-12-14 20:10 | www.trend.az | 5

Более 400 шахтеров ArcelorMittal в Казахстане остаются под землей, требуя от руководства компании увеличения заработной платы и улучшения условий труда, сообщила пресс-служба компании, передает РИА Новости.

В понедельник утром стало известно, что около 200 работников четырёх шахт ArcelorMittal отказались покидать рабочие места после окончания смены. Начался диалог между руководством местного подразделения и профсоюзом угольщиков. Во вторник министр труда Казахстана Тамара Дуйсенова сообщила, что на поверхность отказываются подниматься более 680 работников. Требования шахтеров касаются повышения заработной платы и улучшения условий труда. Забастовка стала предметом телефонного разговора премьера страны Бакытжана Сагинтаева с главным акционером ArcelorMittal Лакшми Митталом. В среду стало известно о том, что после встречи с губернатором на поверхность поднялись более 150 горняков.

"Четырнадцатого декабря после бесед с руководством порядка 100 человек поднялись на поверхность. По последним данным, в шахтах "Казахстанская", "Шахтинская", "Тентекская" и им. Ленина осталось более 400 человек. На других шахтах людей под землей нет", - говорится в сообщении компании.

По данным пресс-службы, в четверг на шахту "Тентекская" приезжал генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау" Парамжит Калон, директор по персоналу Анна Адом, заместитель директора по производству Рамеш Иер, первый заместитель министра инвестиций и развития Казахстана Алик Айдарбаев, заместитель председателя комитета по труду министерства труда республики Толеген Оспанкулов и прокурор Карагандинской области Марат Сексембаев, глава Карагандинской области Ерлан Кошанов, а также председатели профкомов "Коргау" всех шахт.