Названы самые переоцененные актеры по версии Forbes

2017-12-14 21:50 | www.oxu.az | 4

Голливудская звезда Марк Уолберг возглавил список самых переоцененных актеров года по версии американского журнала Forbes.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующий рейтинг опубликован изданием в четверг.

Согласно правилам журнала, основным критерием при составлении списка является соотношение прибыли каждого из трех последних фильмов с участием того или иного актера и его гонорара за съемки в данной картине. Оценивались фильмы, вышедшие в прокат не позднее 1 июня текущего года. При этом журнал не приводит конкретные суммы гонораров.

Как подсчитало издание, 46-летний Уолберг приносил лишь 4,4 доллара прибыли за каждый доллар, заплаченный ему за работу. Самым провальным для актера фильмом с точки зрения кассовых сборов за указанный период стал «Глубоководный горизонт» (Deepwater Horizon), который едва покрыл свой бюджет в размере 110 миллионов долларов, собрав по всему миру 121,8 миллиона долларов. Неудачей с финансовой точки зрения оказалось и его участие в картине «День Патриота» (Patriots day, 2016) о событиях на Бостонском марафоне 2013 года, лента собрала лишь 50,5 миллиона долларов при затратах в 45 миллионов долларов. Лишь «Трансформеры: Последний рыцарь» (Transformers: The Last Knight, 2017) в три раза окупили затраты на создание - кассовые сборы составили чуть больше 600 миллионов долларов при бюджете в 217 миллионов долларов.

Второе место в рейтинге занимает Кристиан Бэйл, который снялся в фильме «Обещание» (The Promise), также провалившемся в прокате. При бюджете в размере 90 миллионов долларов эта лента, заработала в США лишь чуть более восьми миллионов долларов.

На третьей позиции, как и в прошлом году, расположился актер Ченнинг Татум. В список пяти также вошли Дензел Вашингтон и Брэд Питт. Один из последних фильмов Питта под названием «Союзники» (Allied) не смог собрать удачную кассу. Всего же на каждый доллар гонорара кинокартины с его участием выручили 11,5 миллиона долларов.

В прошлом году рейтинг самых переплачиваемых актеров по версии Forbes возглавлял Джонни Депп. В этот раз он в список не попал.

С.Б.

