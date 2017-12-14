Марк Уолберг возглавил рейтинг самых переоцененных актеров по версии Forbes

2017-12-14 20:27 | www.trend.az | 5

Голливудская звезда Марк Уолберг возглавил список самых переоцененных актеров года по версии американского журнала Forbes, передает ТАСС.

Соответствующий рейтинг опубликован изданием в четверг.

Согласно правилам журнала, основным критерием при составлении списка является соотношение прибыли каждого из трех последних фильмов с участием того или иного актера и его гонорара за съемки в данной картине. Оценивались фильмы, вышедшие в прокат не позднее 1 июня текущего года. При этом журнал не приводит конкретные суммы гонораров.

Как подсчитало издание, 46-летний Уолберг приносил лишь 4,4 доллара прибыли за каждый доллар, заплаченный ему за работу. Самым провальным для актера фильмом с точки зрения кассовых сборов за указанный период стал "Глубоководный горизонт" (Deepwater Horizon), который едва покрыл свой бюджет в размере 110 миллионов долларов, собрав по всему миру 121,8 миллиона долларов. Неудачей с финансовой точки зрения оказалось и его участие в картине "День Патриота" (Patriots day, 2016) о событиях на Бостонском марафоне 2013 года, лента собрала лишь 50,5 миллиона долларов при затратах в 45 миллионов долларов. Лишь "Трансформеры: Последний рыцарь" (Transformers: The Last Knight, 2017) в три раза окупили затраты на создание - кассовые сборы составили чуть больше 600 миллионов долларов при бюджете в 217 миллионов долларов.