Расширены полномочия Госслужбы Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу

2017-12-14 20:29 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ о внесении изменения в "Положение о Государственной службе по мобилизации и призыву на военную службу", утвержденное указом Президента от 13 февраля 2012 года.

Согласно изменению, внесенному в подпункт 5.6.12 Положения ("принимает граждан на действительную военную службу и на работу в Службу, назначает на должность и освобождает от должности военнослужащих, за исключением офицерского состава, отправляет их в запас или увольняет с действительной военной службы"), Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу не только будет принимать граждан на действительную военную службу и на работу, но и освобождать их от занимаемой должности.

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