Токио и Лондон договорились никогда не признавать ядерный статус КНДР

2017-12-14 20:32 | www.trend.az | 4

Правительства Японии и Великобритании договорились, что никогда не признают за КНДР ядерный статус и будут работать над тем, чтобы сделать максимальным давление на Пхеньян.

Об этом договорились министры иностранных дел и обороны двух стран Таро Коно, Борис Джонсон, Ицуонир Онодэра и Гэвин Уильямсон, которые провели в четверг в Лондоне встречу в формате "два плюс два", передает ТАСС со ссылкой на японское агентство Kyodo.

Как сообщило агентство, в принятом по итогам встречи документе указывается, что максимально возможное давление на КНДР будет использоваться с тем, чтобы заставить страну отказаться от своей ракетно-ядерной программы.

В ходе встречи министры традиционно обсудили вопросы двусторонних отношений, в том числе сотрудничестве в сфере обороны. Так, Токио и Лондон приветствовали разработку плана действий, определяющего конкретные усилия по укреплению отношений в области обороны, а также договорились продолжить изучение вопроса совместной разработки ракеты класса "воздух-воздух". Стороны договорились в следующем году провести в Японии первые учения с участием британских военнослужащих.