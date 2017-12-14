БТК подчеркивает важность Азербайджана как нового коммерческого транспортного коридора - посол

2017-12-14 20:33 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК) подчеркивает важность Азербайджана в качестве нового коммерческого транспортного коридора.

Об этом в четверг сказал посол США в Азербайджане Роберт Секута, выступая на V Франкфуртском газовом форуме.

Посол подчеркнул, что Азербайджан важен не только как источник поставок энергоресурсов. По словам Секуты, Азербайджан превращается во все более важный транзитный хаб, что делает эту страну ключом к другому глобальному проекту - Новому Шелковому пути.

Говоря о транспортных проектах Азербайджана, Секута напомнил, что в октябре состоялась церемония открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

“Это новое современное железнодорожное сообщение, а также новый порт в Аляте обеспечат наземный маршрут, который соединит Юго-Восточную Азию с Западной Европой. Вместо того, чтобы в течение 35 дней перевозить грузы на судах из Шанхая в Гамбург, это новое железнодорожное и паромное сообщение поможет поставлять товары на такое же расстояние за 11-14 дней”, - сказал дипломат

По мнению посла, Новый Шелковый путь, как и древние торговые пути, будет способствовать развитию предпринимательства на всем его протяжении. Как отметил Секута, этот проект представляет стратегический интерес для США - Азербайджан предоставляет еще один маршрут в Афганистан и обратно.