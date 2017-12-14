США намерены создать международную коалицию для противостояния Ирану

2017-12-14 22:17 | www.apa.az | 4

США намерены создать международную коалицию для противостояния Ирану. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

"Вы увидите, что мы создадим коалицию, чтобы реально противостоять Ирану и тому, что они (власти Ирана — ред.) делают", — заявила Хейли на пресс-конференции в Вашингтоне.

При этом она вновь обвинила Иран в нарушении резолюций СБ ООН, которые запрещают стране производит ракеты, а также в поддержке терроризма и в целом в "агрессивном поведении" в регионе.